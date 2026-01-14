Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) insiste para que Cris (José Condessa) aceite o cheque, mas ele recusa e afirma que Tomás é egoísta e inseguro. Cris tenta explicar que não é uma ameaça e que adorou estar com Nico (Salvador Biernat). Tomás fica cheio de ódio e diz que Alice só permitiu, porque tem medo que Cris desista do transplante. Cris não acredita e rasga o cheque. Tomás promete fazer-lhe a vida negra.
Amor à Prova- Tomás suborna Cris: «Aceite o dinheiro, faça o transplante e desapareça»
- Ontem às 23:01