Amor à Prova

Amor à Prova- Tomás suborna Cris: «Aceite o dinheiro, faça o transplante e desapareça»

  • Ontem às 23:01
Amor à Prova- Tomás suborna Cris: «Aceite o dinheiro, faça o transplante e desapareça» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) insiste para que Cris (José Condessa) aceite o cheque, mas ele recusa e afirma que Tomás é egoísta e inseguro. Cris tenta explicar que não é uma ameaça e que adorou estar com Nico (Salvador Biernat). Tomás fica cheio de ódio e diz que Alice só permitiu, porque tem medo que Cris desista do transplante. Cris não acredita e rasga o cheque. Tomás promete fazer-lhe a vida negra.

Amor à Prova

00:32

Amor à Prova: «Vamos internar o Nico e começar a quimioterapia»

Amor à Prova
Ontem
02:23

Amor à Prova: Bruno tenta que Sara desista do casamento

Amor à Prova
Ontem
00:50

Amor à Prova: Tomás engana Vanda

Amor à Prova
Ontem
00:55

Amor à Prova: São faz uma exigência a Cris

Amor à Prova
Ontem

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
1

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

Ontem
2

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem
3

Jessica Athayde mudou de penteado. Já viu o resultado final?

5 mar 2025
4

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Amor à Prova
Ontem

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Festa é Festa
Ontem

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã