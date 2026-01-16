Amor à Prova

Amor à Prova: Tomás tenta expulsar Cris, mas Nico não deixa

  • Há 2h e 3min
Amor à Prova: Tomás tenta expulsar Cris, mas Nico não deixa - TVI
Em «Amor à Prova», estão todos chocados com a presença de Cris (José Condessa). Ele percebe que não foi Alice (Mafalda Marafusta) que lhe enviou a mensagem, mas sim Nico. Tomás (João Jesus) pergunta se não lhe pareceu estranho que Alice (Mafalda Marafusta) lhe enviasse aquela mensagem. Todos estão tensos, mas tentam disfarçar, para que Nico (Salvador Biernat) não se aperceba de nada. Tomás diz que Cris deve ter compromissos, mas Nico oferece-lhe um taco e vai com ele até à mesa. 

Amor à Prova

01:09

Amor à Prova: Sara fica chocada por Cris ter ido ao jantar de família de Nico

Amor à Prova
Ontem
02:12

Amor à Prova: Afonso comete um deslize e conta que Cris é pai de Nico

Amor à Prova
Ontem
01:36

Amor à Prova: Amália suspeita que Cris está interessado em Alice

Amor à Prova
Ontem
02:03

Amor à Prova: Cris tira um fotografia com Nico e toda a família

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris está a ficar apaixonado por Alice?

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

