Amor à Prova: Tomás tenta expulsar Cris, mas Nico não deixa

Em «Amor à Prova», estão todos chocados com a presença de Cris (José Condessa). Ele percebe que não foi Alice (Mafalda Marafusta) que lhe enviou a mensagem, mas sim Nico. Tomás (João Jesus) pergunta se não lhe pareceu estranho que Alice (Mafalda Marafusta) lhe enviasse aquela mensagem. Todos estão tensos, mas tentam disfarçar, para que Nico (Salvador Biernat) não se aperceba de nada. Tomás diz que Cris deve ter compromissos, mas Nico oferece-lhe um taco e vai com ele até à mesa.