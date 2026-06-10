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Amor à Prova

Amor à Prova- Vera confronta Afonso: «Onde está o meu filho»

  • Há 1h e 46min
Amor à Prova- Vera confronta Afonso: «Onde está o meu filho» - TVI
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Em «Amor à Prova», João (Carlos Félix) vem à procura de Filipa, mas Olga diz que ela e Afonso (Guilherme Filipe) não estão em casa. Tomás (João Jesus) acha estranho e consulta a aplicação de localização de Afonso, mas está sem sinal. Vera levou Afonso ao jazigo da mãe e diz-lhe que se a amava, sabe que ela ia querer que soubesse a verdade e que lhe deve isso. Vera (Helena Caldeira) pergunta a Afonso onde está o seu filho.

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