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Amor à Prova

Amor à Prova: Vera fica muito perturbada ao ver Fred

  • Há 1h e 46min
Amor à Prova: Vera fica muito perturbada ao ver Fred - TVI
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Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) está numa sala de identificação de suspeitos. António diz-lhe para não ter medo que do outro lado do espelho não a conseguem ver. Vera diz que sabe, pois já esteve do outro lado. António precisa que ela identifique o suspeito. Fred entra. Vera diz que não tem a certeza de quem é e foge a correr pois não quer viver aquilo outra vez. Esbarra em Vítor (Diogo Infante) e sai. António conta a Vítor que Vera foi mais uma das vítimas de Fred. Vítor pergunta se vão conseguir prendê-lo definitivamente, mas António tem dúvidas.

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