Amor à Prova- Vítor decidiu: «Depois do meu neto fazer o transplante, eu peço o divórcio»

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) também ficou surpreendida por Luz (Alexandra Lencastre) ter trazido uma muda de roupa a Vítor. Ele diz que ela está a fingir que não entendeu o recado. Simone mostra-se compreensiva e diz que cada um lida com a dor à sua maneira. Vítor sabe que o divórcio vai abalar toda a família, mas depois do transplante de Nico (Salvador Biernat), vai mesmo avançar com isso.