Amor à Prova: Vítor e Luz assinam os papéis do divórcio

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) aprova o empreendimento do Montijo, mas alerta para os riscos do negócio. Luz (Alexandra Lencastre) está otimista e revela que o dono da oficina até já a procurou, para acelerar o processo. Vítor assina o divórcio, convicto de que os problemas estão todos a resolver-se. Luz diz que não é bem assim e conta que Amália (Ana Guiomar) perdeu o bebé e vai separar-se de David (Diogo Amaral).