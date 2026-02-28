Amor à Prova

Amor à Prova: Vítor faz uma cena de ciúmes e pede explicações a Simone

  • Há 2h e 59min
Amor à Prova: Vítor faz uma cena de ciúmes e pede explicações a Simone - TVI
Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) chega à construtora e ele e Simone (Susana Arrais) ficam constrangidos. Vítor pede-lhe para ir ao seu gabinete agora. Vítor diz que já não vai viajar com Luz (Alexandra Lencastre), pois percebeu o erro que seria terminar o casamento a meio de uma viagem e agradece a Simone por o ter feito ver isso. Simone fica feliz, mas não vai mudar a sua decisão de darem um tempo. Vítor acha que é por causa de Carlos e diz que os viu entrar em sua casa. Simone fica ofendida com as insinuações dele.

