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Amor à Prova

Amor à Prova: Vítor ganha coragem e revela a Domingos que há um projeto para destruir a sua casa

  • Há 2h e 14min
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Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) e Domingos (João Lagarto) conversam sobre Nico (Salvador Biernat) já saber que é adotado e como a reação dele não foi a que esperavam. Eles estão preocupados com Cris (José Condessa) e Alice (Mafalda Marafusta), pois ficaram um pouco perdidos com a reação de Nico. Vítor avisa Domingos sobre a existência de um projeto, que visa demolir o bairro onde ele mora. Domingos fica em choque.

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