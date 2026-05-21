Amor à Prova: Vítor ganha coragem e revela a Domingos que há um projeto para destruir a sua casa

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) e Domingos (João Lagarto) conversam sobre Nico (Salvador Biernat) já saber que é adotado e como a reação dele não foi a que esperavam. Eles estão preocupados com Cris (José Condessa) e Alice (Mafalda Marafusta), pois ficaram um pouco perdidos com a reação de Nico. Vítor avisa Domingos sobre a existência de um projeto, que visa demolir o bairro onde ele mora. Domingos fica em choque.