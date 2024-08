No «Para Si», Ana Rita Clara recebe dois convidados cujos rostos são bem familiares para o público da TVI: Sandra Felgueiras, da Informação, e Ângelo Rodrigues, da Ficção.

No início da conversa, Ana Rita Clara recorda o primeiro encontro com Ângelo Rodrigues, cometendo uma pequena inconfidência. Veja tudo, no vídeo em cima.