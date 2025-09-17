Anita implora a Mónica: «Tu gostas do meu filho. Por favor, salva-o»

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) chora e Mónica (Catarina Nifo) fica preocupada. Anita pergunta a Mónica se gosta de Hector (Christian Escuredo) e diz-lhe que tem de o salvar, pois a obsessão dele por Mariana (Matilde Reymão) está a destruí-lo. Mónica fica confusa com aquele discurso e acha que Anita está a ter uma crise, mas ela afirma que está muito lúcida e só Mónica o pode salvar, porque gosta mesmo dele.
- Há 3h e 33min