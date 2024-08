Anita já tem planos para o futuro: «Não tenciono voltar para o Brasil tão cedo»

Em «Cacau» Jaime diz a Vitória achar que Tiago vai Acabar por aceitar o namoro de Júlia com David. Ambos olham espantados para Quim a contar-lhes que Simone se escapou de ir para a PJ desmaiando, e que é provável ela escapar-se da acusação de ter tentado matar Justino com a história de ter ido ao palacete recuperar as suas jóias. Anita diz a Quim que os seus planos passam por ficar em Portugal, se Tiago aceitar que ela fique a trabalhar na agência.