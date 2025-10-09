Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) diz que as malas de Anita (Marina Mota) estão ali e ela pede-lhe para as guardar até ter o seu quarto disponível. Depois pede a Sofia (Catarina Rebelo) para mudar os hóspedes para o quarto de Hector e diz que Hector (Christian Escuredo) é que vai embora do turismo rural, pois está em seu nome. Hector diz-lhe que não pode fazer isso, mas Anita garante que pode e avisa-o para não voltar a pisar a linha.
Anita põe Hector na linha: «Quem vai sair daqui, agora, és tu»
