Anita questiona Hector: «Vou ser avó?»

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) está a servir às mesas e sente uma náusea. Faz um esforço para não vomitar, mas Anita (Marina Mota) repara e fica desconfiada. Anita vai ter com Hector (Christian Escuredo) e pergunta-lhe se vai ser avó. Ele fica muito surpreendido com a pergunta e Anita esclarece que viu Mónica com náuseas, encontrou um teste de gravidez positivo e sabe que eles têm dormido juntos. Hector fica muito nervoso com aquela possibilidade.