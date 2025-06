Anselmo Ralph em momento ternurento com a filha, que está internada

Anselmo Ralph emocionou os seguidores ao partilhar nas redes sociais um vídeo ternurento e comovente, onde surge a dar a mão à sua filha bebé, que está internada há oito meses, desde o seu nascimento prematuro.

A imagem do cantor angolano junto da filha enterneceu milhares de fãs, que se mostraram solidários com o momento delicado que a família atravessa. A situação levou mesmo o artista a cancelar vários concertos ao longo dos últimos meses, para estar mais próximo da filha e da família neste período de grande fragilidade.

Uma jornada marcada por amor e resiliência

Anselmo Ralph não escondeu o sofrimento que tem vivido. A separação forçada da filha e o internamento prolongado são dores que o cantor tem partilhado de forma discreta, mas sentida, com os seus seguidores.

Numa outra publicação, Anselmo partilhou um vídeo da mulher, Madlice Castro Cordeiro, a caminhar no hospital em direção ao local onde está internada a filha do casal. A acompanhar o vídeo, escreveu uma mensagem poderosa:

“A jornada não é fácil, but I got your back”.