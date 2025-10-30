Terra Forte

Antes de desaparecer no mar, Flor acabou a relação com Sammy por culpa de Maria de Fátima

  • Ontem às 23:59
Antes de desaparecer no mar, Flor acabou a relação com Sammy por culpa de Maria de Fátima
Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO (2006). Flor está em choque por Maria de Fátima lhe ter contado que Manuel enganou Álvaro e roubou-lhe a Açoreana, admitindo achar que a aproximação de Sammy a ela não foi acidental, mas sim encenada. Flor esboça ar muito desiludido. Flor segue disparada a dizer ir esclarecer a verdade. Maria de Fátima sorri insidiosa. Flor impõe a Sammy que lhe diga se é verdade que se queria casar com ela para a família dele recuperar o que Manuel lhes roubou. Esboça ar cético a ouvir Sammy a jurar-lhe que a ama mesmo de verdade, dizendo-lhe estar tudo acabado entre eles. Flor desaba a chorar muito desiludida. Sammy acaba por admitir a Flor que começou a namorar com ela como parte de um plano do seu pai para recuperarem o que Manuel lhes roubou, mas diz que tudo mudou por estar mesmo apaixonado por ela, nunca tendo tido intenção de a enganar ou magoar. Flor bebe desregradamente no bar, dizendo muito desiludida a Maria de Fátima que Sammy a andou mesmo a usar, sentindo-se com vontade de morrer. Maria de Fátima puxa-a para irem até lá fora apanhar ar. Flor diz a Maria de Fátima estar mesmo tudo acabado definitivamente com Sammy, achando que ele a enganou e nunca gostou dela de verdade. Maria de Fátima diz que assim pelo menos ela já não tem de fugir para proteger Sammy. Flor, muito maldisposta, acaba por desmaiar com todo o álcool que bebeu.

