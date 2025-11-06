Terra Forte

António revela estratégia de Maria de Fátima: «Para te atacar quando menos esperares»

  • Há 2h e 12min
António revela estratégia de Maria de Fátima: «Para te atacar quando menos esperares» - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a Flor (Benedita Pereira) que tem de lutar pelo seu património, não sendo justo que seja Maria de Fátima (Rita Pereira) a detentora da fortuna da família quando não é uma Terra Forte, nem pertencer à família de Sammy (José Fidalgo), a quem tudo foi roubado. Flor ouve pensativa António a dizer ter ficado com a impressão de que Maria de Fátima está a encenar estar do seu lado para a atacar mais tarde.

Terra Forte

01:50

Terra Forte- Rosa Maria faz revelação bombástica: «Não é verdade»

Terra Forte
Ontem
02:13

Terra Forte: Cobra, o cúmplice de Maria de Fátima, é amigo de Sammy

Terra Forte
Ontem
03:05

Terra Forte: Maria de Fátima deixa António e Flor confusos

Terra Forte
Ontem
02:36

Terra Forte: Marcus revela a Vivi que vão ficar sem casa para morar

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Terra Forte
Ontem
03:41

Atriz revela pormenores ds bastidores de «Terra Forte»: «Está mesmo com muita qualidade!»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem
1

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
2

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Ontem
3

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
4

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

A Protegida
Ontem

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Ontem

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

Ontem

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Ontem

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Ontem

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Ontem
Mais Fora do Ecrã