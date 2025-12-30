Aruna aconselha Mariana: «Imagina que tu e o JD se estão a conhecer pela primeira vez»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Gonçalo (João Bettencourt) foram pedir a opinião de Aruna (Noua Wong) sobre o estado de JD (Pedro Sousa). Ela diz que a amnésia retrógrada é muito comum nos casos de traumatismo, mas por norma é temporária e reversível. Eles ficam mais aliviados. Aruna aconselha-os a serem pacientes e não desistirem de JD. Aruna sugere que Mariana reconquiste JD de novo, em vez de insistir no passado.