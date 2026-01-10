Aruna é enxovalhada por Virgílio: «És tão cruel. Vai-te embora»

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) conversa com Aruna (Noua Wong) sobre JD (Pedro Sousa) e diz que ele não se lembra de nada, mas mesmo assim não deixa de andar à volta de Mariana (Matilde Reymão). Aruna diz que os amores de infância são assim, puros, resistentes, como se nunca tivesse havido uma separação. Virgílio (Diogo Morgado) julga que Aruna está a falar dela e de Gonçalo e pergunta se é ele o pai do filho dela. Aruna vai atrás de Virgílio e diz-lhe que percebeu tudo mal. Ele está tão cego com a insegurança dela estar grávida de outro, que não consegue ouvir nada do que ela diz. Virgílio acha que o filho é de Gonçalo e que Aruna nunca o esqueceu. Ela nega e diz que o ama. Ele chama-a de mentirosa e Aruna chora. Gonçalo tenta reconfortá-la, mas Aruna retrai-se.