Aurélio faz convite irrecusável a Quina

Em Festa é Festa, Aurélio (Manuel Marques) diz que tem saudades de ver Quina (Maria Rueff) sorrir. Quina também gostava de andar mais bem-disposta, mas os últimos acontecimentos não permitem que isso aconteça. Quina diz que está cansada e mais do que nunca precisa de uma pausa. Aurélio compromete-se a levar Quina a ver o mar e diz que desta vez vão mesmo. Quina gostava muito de ir ver o mar e de ir ao Algarve com Aurélio, mas agora é que não pode mesmo, pois não tem com quem deixar Bininha. Aurélio diz que a menina pode ficar com Carlos (Rodrigo Paganelli) e Ana Carolina (Beatriz Barosa), mas Quina não fica descansada. No entanto não se importa de ver o mar a um sítio mais perto e sugere irem à Costa da Caparica.