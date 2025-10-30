A Protegida

Benedita deixa Mariana em pânico: «Estou a morrer e não fico tranquila se não se casarem»

  • Ontem às 23:59
Benedita deixa Mariana em pânico: «Estou a morrer e não fico tranquila se não se casarem» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com JD (Pedro Sousa) e beija-o. JD conta que Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) chegaram juntos e Mariana fica muito feliz. JD relembra-a de que namoram às escondidas, mas Mariana está a ter dificuldade em conter-se. Benedita (Maria do Céu Guerra) aparece e fica feliz por vê-los juntos. Benedita diz que está a morrer e gostava de os ver casar. Mariana fica preocupada com a avó. 

A Protegida

05:16

A Protegida: Benedita fica em êxtase com novidade

A Protegida
Ontem
00:55

Laura toma a tão esperada decisão: «Quero o divórcio»

A Protegida
Ontem
00:53

A Protegida: Jorge toma uma decisão drástica para se vingar de Laura

A Protegida
Ontem
03:12

A Protegida: Jorge promete fazer a vida negra a Laura

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Ontem
01:59

A Protegida: Mariana e JD são apanhados em flagrante

A Protegida
qua, 29 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
1

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
dom, 26 out
2

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
3

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

qua, 29 out
4

Alba Baptista e Chris Evans deram o nó. E, há uma curiosidade muito interessante sobre o casamento! Saiba tudo!

14 set 2023
5

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

qua, 29 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Ontem

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Ontem

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Ontem

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Ontem

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

Ontem

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Ontem

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Ontem

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Ontem

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Ontem
Mais Fora do Ecrã