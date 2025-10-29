A Protegida

Benedita faz uma promessa: «Vou tomar conta de ti, esteja eu onde estiver»

  • Há 1h e 32min
Benedita faz uma promessa: «Vou tomar conta de ti, esteja eu onde estiver» - TVI
Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) está agora debruçada sobre o berço e fala com a bisneta. Percebemos que fingiu estar a dormir, para que Mariana (Matilde Reymão) e JD (Pedro Sousa) passassem a noite juntos e recuperassem o tempo perdido. Benedita diz ainda que quer aproveitar todo o tempo com Carlota, porque não sabe quanto tempo mais vai ter, mas promete cuidar sempre dela, esteja onde estiver.

