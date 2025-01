Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) chega da esquadra e Florinda (Ana Brito e Cunha) e Corcovada (Maria do Céu Guerra) ficam muito felizes por vê-lo. Dão graças a Deus por ter ficado tudo esclarecido, mas Albino diz que não é bem assim e que ficou com termo de identidade e residência. Florinda fica muito aflita. Corcovada pede para ter uma conversinha a sós com Albino.