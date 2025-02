Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) apanha Jorge (Paulo Pires) a colocar as gotas no copo e pergunta-lhe o que é aquilo. Jorge paralisa, mas Virgílio aparece para o salvar. Virgílio pergunta se são os medicamentos de Laura e Jorge confirma que sim. Benedita agradece o cuidado com Laura e leva as coisas que faltavam para a mesa. Jorge olha para Virgílio em pânico.