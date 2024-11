Bomba! Gaspar anula o primeiro testamento e deixa tudo a Eva e às irmãs

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz), Talu (Evandro Gomes), Manuel (Ângelo Torres) e Nadir (Sharam Diniz) estão reunidos na leitura de testamento de Gaspar. Dr. Cassoma (Ricardo Monteiro) finaliza a sessão indicando que Gaspar deixou todos os seus bens a Talu. Eva entra com Susana, uma advogada, que diz querer contestar aquele testamento, entregando a Dr. Cassoma o envelope que Zulmira (Helena Isabel) lhe deu. Manuel diz a Talu que o novo testamento trazido por Eva anula o primeiro, sendo que neste Eva e as irmãs são as herdeiras de todos os bens de Gaspar.