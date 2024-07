Cacau fica em lágrimas: «Comecei a interessar-me por uma pessoa»

Em «Cacau», Tiago (José Condessa), argumentando a Cacau (Matilde Reymão) que ela o feriu muito com as coisas que lhe disse para se separarem, assume ter conhecido outra pessoa por quem está interessado, sendo por isso que precisa de pensar bem com quem quer ficar. Cacau, muito triste, diz a Tiago compreender que ele tenha seguido com a sua vida, saindo arrasada a dizer-lhe somente querer que ele seja feliz. Tiago fica abalado.