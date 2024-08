Cacau para Marco: «Você é doente! Esqueça a ideia da guarda partilhada»

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) diz a Marco (Diogo Amaral) que vai desistir da ideia da guarda partilhada, dizendo que ele não merece ter contacto algum com o filho. Marco insiste com Cacau que somente ficou com ciúmes de Tiago (José Condessa) por saber que ela ainda gosta dele, e só não estão juntos por ele não querer. Marco, já enervado, acusa Cacau de ter mudado de postura agora que vai ser rica e enfrenta Guto (Vitor Britto) a dizer-lhe que ele é cúmplice na história de Marquinho ser seu filho. Guto somente lhe diz que foi coagido, ordenando-lhe que se afaste de Cacau. Marco esboça ar frustrado.