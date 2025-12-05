Catarina Siqueira deixa promessa sobre «tema polémico: amamentação»

fonte: instagram

Após alguns dias mais afastada das redes sociais, Catarina Siqueira regressou ao Instagram para deixar um agradecimento comovente. A atriz, que foi recentemente mãe de Mateus, partilhou um story no qual se mostra agradecida por todas as mensagens que tem recebido. «Estou inundada de mensagens», confessou, explicando que só tem conseguido responder a algumas, porque a adaptação a esta nova fase tem sido intensa, mas muito feliz: «Eu e o Henrique estamos muito felizes. O Mateus é um bebé incrível e eu estou ótima», garantiu.

Catarina revelou ainda que o parto correu lindamente e que já regressou ao trabalho, algo que se tornou possível por uma razão que decidiu abordar sem filtros: a amamentação. A atriz admitiu que este foi um dos desafios mais difíceis desta fase. «Há coisas menos boas, sim… a amamentação não foi fácil», declarou, acrescentando que já não amamenta, o que acabou por facilitar o regresso à rotina profissional. Ainda assim, promete falar deste tema mais tarde, porque tem uma “super dica” para outras mães: a ajuda preciosa da enfermeira Vera, a quem chama carinhosamente “a super fada das maminhas”.