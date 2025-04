Cate Gouveia não esconde as lágrimas ao falar do diagnóstico de saúde da filha

Fonte: Instagram

Catarina Gouveia, de 37 anos, atriz e influenciadora digital, partilhou recentemente com os seus seguidores uma notícia menos positiva relacionada com a saúde da filha, Esperança, de apenas dois anos.

Casada com Pedro Melo Guerra, a atriz recorreu à sua conta de Instagram para relatar um momento delicado que tem vivido em família. Com emoção na voz e visivelmente afetada, Catarina revelou que a filha foi diagnosticada com uma má formação nos dentes molares, uma condição que exige atenção médica imediata.

Veja o vídeo, aqui: