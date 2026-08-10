Cena emocionante em «Terra Forte»: Luna regressa a casa após ser raptada

Em «Terra Forte», todas insistem com Vivi (Sofia Nicholson) que uma mudança de casa poderá ajudar Gui (Dinis Xavier) a ultrapassar a dor da morte de Armando (Ricardo Carriço). Vivi aceita pensar no assunto e faz as pazes com Eva (Josefine Winkler), depois da guerra entre ambas pela guarda de Luna. Quando alguém toca à porta, todas correm na esperança de terem notícias da bebé. O alívio é imediato ao verem Rodrigo (Eliot Tosta) entrar, seguido de Maria de Fátima (Rita Pereira) com Luna ao colo. Babi (Melissa Matos) começa logo uma transmissão em direto para anunciar que a filha foi encontrada. Vivi agradece, muito emocionada, a Maria de Fátima e a todos os que levaram Luna de volta a casa.