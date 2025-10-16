A Protegida

Clarice ajuda Jorge a salvar o casamento: «A Laura é que é tua mulher»

  • Ontem às 23:15
Clarice ajuda Jorge a salvar o casamento: «A Laura é que é tua mulher» - TVI
Em «A Protegida», Jorge foi ter com Clarice e quer contar-lhe o que se passou com Laura, mas Clarice está numa enorme excitação para contar o que se passou no bar e mostrar o vídeo que fez. Clarice conta que Óscar foi algemado e levado. Jorge diz que Laura lhe contou que beijou Óscar e que precisa de tempo para pensar no que quer para a sua vida. Jorge quer dormir ali para pensar na vida, mas Clarice não deixa e diz-lhe que tem de ir lutar pelo seu casamento. Clarice lembra que Óscar foi preso e provavelmente Laura nunca mais vai querer olhar para a cara dele, por isso Jorge tem de lutar por Laura.

