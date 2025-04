Clarice é a nova candidata a empregada de Benedita

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) é a próxima candidata para empregada do palacete. Virgílio (Diogo Morgado) olha-a atónito. Clarice é despachada e Benedita (Maria do Céu Guerra) parece achar-lhe piada.

Clarice já está a fazer uma massagem a Benedita (Maria do Céu Guerra) e diz que trabalhou numa clínica de fisioterapia. Clarice mostra-se humilde e expedita. Benedita gosta dela. Clarice dá-lhe o número de telefone, para o caso de a querer contratar, pois assim simplifica o processo. Virgílio pergunta a Clarice o que foi ali fazer e ela não esconde as suas intenções. Clarice lembra que o plano dele com Jorge só funciona, porque ela se manteve calada e pode ajudá-los a mandar Mariana embora. Clarice afirma que quer ser rica e não doméstica. Virgílio percebe que tem uma adversária à altura e é melhor tê-la como aliada.