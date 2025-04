Clarice fica eufórica com decisão de Mónica: «Vou ser avó»

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) já está com Mónica (Catarina Nifo) e entrega-lhe um saco com roupas suas que Mónica lhe pediu. Mónica diz à mãe que vai seguir com a gravidez e Clarice fica muito contente. Clarice pergunta-lhe se já falou com o pai da criança e Mónica diz que não. Clarice diz que podia ser o patrão dela, mas Mónica diz que não é e veste um vestido da mãe. Clarice quer saber porque lhe pediu aquelas roupas.