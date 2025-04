Cláudio de Castro reage a cena polémica em «A Fazenda»: «Crimes como este não podem ser normalizados»

Fonte: Cláudio de Castro

No passado dia 5 de abril, Cláudio de Castro, o ator que dá vida a Duarte em «A Fazenda», partilhou um vídeo no Instagram onde fala sobre o episódio recentemente emitido, no qual a sua personagem, tenta violar Júlia, interpretada por Kelly Bailey. Nesta cena, Duarte vive uma reviravolta: é finalmente revelada a verdadeira faceta do jovem – alguém que cometeu crimes imperdoáveis, abusou da confiança de todos à sua volta, especialmente da família, e que se revela, no fundo, um abusador.