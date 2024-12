Cláudio Ramos faz confissão a Cláudia Semedo: «Eu achei tão corajoso!»

No «Dois às 10», atriz, apresentadora, locutora e encenadora Cláudia Semedo é uma verdadeira mulher dos sete ofícios! É a mais nova de três irmãs e desde pequena que era considerada “teatrista” pelo avô. Certo é que ele não se enganou e este foi um dos muitos caminhos que a atriz seguiu.

Com apenas 14 anos já tinha um programa na rádio e a partir daí nunca mais parou. Estudou teatro, participou em programas de televisão e foram-se abrindo cada vez mais portas.

Aos 29 anos, viveu pela primeira vez o maior papel da vida dela ser mãe amor que se multiplicou seis anos depois com o nascimento do segundo filho, o André. Cláudia participou em vários projetos de televisão e de teatro e, atualmente, podemos vê-la no papel da enérgica «Weza» na nova novela da tvi, «A Fazenda».