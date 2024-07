No «Goucha», ouvimos o testemunho do ator Miguel Raposo, filhos dos atores José Raposo e Maria João Abreu. O nosso convidado tece largos elogios aos pais e fala-nos do facto de ter crescido no meio da representação. Com saudades da mãe, que já faleceu, Miguel Raposo explica a falta que esta lhe faz.