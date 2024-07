«Como é que é possível perder duas pessoas que amotvi? Não vou aguentar»

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) diz a Tiago (José Condessa) que as suas suspeitas sobre Justino (António Capelo) poder ter sido assassinado advêm também do facto de Regina (Christine Fernandes) estar grávida, achando que Sal (Carolina Amaral) pode não ter ficado nada contente com aquela ideia de ter de partilhar a herança do pai com mais um filho. Tiago aconselha-a a não fazer mais conjeturas até vir a autópsia, dizendo que poderá sempre contar com ele como amigo. Cacau desaba a chorar nos braços de Susana a dizer que sente que perdeu duas pessoas que amava.