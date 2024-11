Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) justifica-se a Tiago (José Condessa) e Cacau (Matilde Reymão) que teve de fugir para conseguir as provas que precisavam para provar os crimes de Marco (Diogo Amaral). Marlene mostra-lhes a gravação da conversa que fez com Marco em que ele assume ter estado por detrás do acidente de helicóptero e ter aprisionado Cacau em sua casa. Cacau e Tiago estão em choque.