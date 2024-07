Cony fica em risco de vida ao revelar que Simone é uma vigarista

Em «Cacau», Cony (Pollyanna Rocha), a sentir-se cheia de calor, prossegue o seu discurso a dizer que todo o passado de Simone (Alexandra Lencastre) é uma mentira, não sendo aquele o seu nome nem a família dela quem ela diz ser e foi de forma calculada que conheceu Justino. Cony interrompe-se por se sentir mal, caindo desamparada. Regina e David vão socorrê-la, trocando um olhar preocupado a perceberem o que lhe aconteceu. Cacau sai dali com Guto e Marco pede ao padre para que ainda não se vá embora, achando que ainda consegue casar-se. Justino vai com Salomão atrás de Simone, muito intrigado com o que Cony contou.