Coração de Mãe - A vida de Linda e João começa a desmoronar... e Bento está por detrás de tudo

Na novela «Coração de Mâe», Bento (Paulo Rocha) visita o hotel e deixa clara a intenção de reduzir despesas e cortar pessoal. Bento reúne-se com o Superintendente Castilho e pressiona-o a transferir João (Diogo Morgado) para Bragança, determinado a afastá-lo da vida de Linda (Joana Solnado). Bento informa Silvestre (Pedro Granger) de que João será afastado da vida de Linda dentro de poucos dias. João recebe a confirmação da transferência para Bragança. Revoltado, tenta contestar a decisão, mas percebe que nada pode fazer para a impedir. Na tentativa de conseguir mais dinheiro para defender Guga (Bruno Rodrigues), Linda pede mais trabalho, mas acaba por descobrir que será despedida devido aos cortes na empresa. Depois de perder o emprego, Linda recebe mais um duro golpe quando João lhe comunica que será transferido para Bragança, deixando-a devastada perante a perspetiva de perder também o homem que mais a tem apoiado.