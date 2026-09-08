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Coração de mãe

Coração de Mãe - A vida de Linda e João começa a desmoronar... e Bento está por detrás de tudo

  • TVI Novelas
  • Ontem às 22:59
Coração de Mãe - A vida de Linda e João começa a desmoronar... e Bento está por detrás de tudo - TVI
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Na novela «Coração de Mâe», Bento (Paulo Rocha) visita o hotel e deixa clara a intenção de reduzir despesas e cortar pessoal. Bento reúne-se com o Superintendente Castilho e pressiona-o a transferir João (Diogo Morgado) para Bragança, determinado a afastá-lo da vida de Linda (Joana Solnado). Bento informa Silvestre (Pedro Granger) de que João será afastado da vida de Linda dentro de poucos dias. João recebe a confirmação da transferência para Bragança. Revoltado, tenta contestar a decisão, mas percebe que nada pode fazer para a impedir. Na tentativa de conseguir mais dinheiro para defender Guga (Bruno Rodrigues), Linda pede mais trabalho, mas acaba por descobrir que será despedida devido aos cortes na empresa. Depois de perder o emprego, Linda recebe mais um duro golpe quando João lhe comunica que será transferido para Bragança, deixando-a devastada perante a perspetiva de perder também o homem que mais a tem apoiado.

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