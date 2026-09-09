Coração de Mãe - Guga destroçado por ser pai na prisão: «Seja menino ou menina, vai ter vergonha do pai»

Na novela «Coração de Mãe», após a revelação da gravidez, Guga (Bruno Rodrigues) e Chica (Raquel Cabaço Pereira) emocionam-se. Convencido de que a prisão o impedirá de ser pai, Guga pede-lhe que siga em frente sem ele, mas Chica recusa desistir da família que sonharam construir. Sozinho na cela, Guga tenta canalizar a dor desenhando Chica grávida, mas acaba por destruir o desenho, incapaz de controlar a revolta.