Coração de Mãe: Linda aceita jantar com Bento e é surpreendida

Na novela «Coração de Mãe», Linda (Joana Solnado) conta a Rute (Sara Carinhas) que conseguiu emprego no catering e relata o novo encontro com Bento (Paulo Rocha). As duas desconfiam das suas intenções, até que Linda recebe um inesperado convite para jantar. Linda aceita encontrar-se com Bento para jantar, mas é surpreendida ao descobrir que Guilherme Noronha também está presente, deixando em aberto a possibilidade de uma solução para ajudar Guga (Bruno Rodrigues).