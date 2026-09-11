Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Coração de mãe

Coração de Mãe: Silvestre engana Alzira e obriga-a a admitir que mentiu em tribunal

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 21min
Coração de Mãe: Silvestre engana Alzira e obriga-a a admitir que mentiu em tribunal - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Coração de Mãe», disfarçado de antigo colega de Sérgio, Silvestre (Pedro Granger) aproxima-se de Alzira e começa a manipulá-la para obter informações que possam alterar o processo de Guga (Bruno Rodrigues).

Bento (Paulo Rocha) pressiona Silvestre pelos resultados do plano com Alzira e fica satisfeito ao saber que ela está prestes a cair na armadilha.

Silvestre consegue que Alzira admita ter mentido em tribunal para proteger a memória de Sérgio. Depois de gravar a confissão, propõe-lhe uma forma de corrigir o erro cometido.

Coração De Mãe

03:51

Momento inesperado em «Coração de Mãe»: João apanha Linda abraçada a Bento

Coração De Mãe
Ontem
01:45

Reviravolta em «Coração de Mãe»: «Guga e Chica terminou aqui e agora. Acabámos.»

Coração De Mãe
Ontem
03:59

Momento de ir às lágrimas em «Coração de Mãe»: Na prisão, Guga recebe a emocionante carta de Chica

Coração De Mãe
Ontem
03:28

Coração de Mãe: Verónica abre o coração a Linda e fazem as pazes num momento emocionante

Coração De Mãe
Ontem
01:11

Coração de Mãe – Duarte enfrenta Madalena: «Não me use mais para mentir sobre a farsa que é esta família»

Coração De Mãe
Ontem
00:56

O testemunho marcante de Rosa do Canto sobre ser mãe: «Perguntei à minha mãe se ela gostava mais dos meus irmãos. Ela respondeu…»

Coração De Mãe
Ontem
Mais Coração De Mãe

Mais Vistos

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Ontem
1

Deu voz a algumas das personagens de animação mais icónicas. Morreu aos 56 anos vítima de cancro

Ontem
2

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Ontem
3

Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum

qui, 10 set
4

Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências

qua, 9 set
5

É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Ontem

Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Coração De Mãe
Ontem

Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: a inesperada carta que Xavier deixou após morrer une Pedro e Diana num beijo

A Madrasta
Ontem

«Terra Forte»: Sammy encontra pista decisiva para localizar Dudu e Rosinha

Terra Forte
Ontem

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Ontem
FORA DO ECRÃ

Deu voz a algumas das personagens de animação mais icónicas. Morreu aos 56 anos vítima de cancro

Ontem

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Ontem

Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

Ontem

É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Ontem

Não é IA, é real. Famosa atriz, de 60 anos, impressiona pela beleza que tinha nos anos 80

Ontem

Tinha apenas 22 anos e venceu um dos concursos de beleza mais populares do Mundo. A sua morte está a chocar

qui, 10 set
Mais Fora do Ecrã