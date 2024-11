Corcovada exclui Manel da viagem e dá-lhe uma missão

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) diz que também acha injusto que Manel (Vítor Norte) não vá nesta viagem, mas lembra que já foi muitas vezes e além disso precisa que ele fique a tomar conta da casa, pois não confia em mais ninguém para o fazer. Manel fica todo inchado com os comentários de Corcovada e aceita a missão que ela lhe destinou. Ana Carolina (Beatriz Barosa) fica impressionada com a capacidade da avó em dar a volta às pessoas.