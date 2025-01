Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) mostra a Abel (Júlio César) e Manel (Vítor Norte) as futuras instalações da universidade sénior. Eles aprovam o espaço e começam a imaginar como será. Corcovada diz ainda que conta com eles para a ajudarem com o projeto e que Abel será o delegado de turma e Manel o motorista. Ficam todos muito entusiasmados.