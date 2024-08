Em Morangos com Açúcar, Crómio (Tiago Castro) entrega o telemóvel de Soraia (Rita Pereira), que estava com a polícia, a Pipa (Mafalda Perez). Pipa verifica a agenda da mãe no dia em que esta morreu e encontra a lista de tarefas para o dia: manicure, banco, falar com AD. Sem saber quem é "AD", Crómio sugere ligar para esse número, na esperança de encontrar alguma pista. Pipa concorda.

Crómio liga e para sua surpresa, é Alice (Inês Castel Branco) que atende.