Dânia Neto era Maria em «Morangos com Açúcar»

No início dos anos 2000, Dânia Neto era uma das mulheres por quem mais se suspirava. Hoje, aos 42 anos, continua a ser uma das atrizes portuguesas mais queridas e reconhecidas da sua geração, mantendo uma presença constante tanto na televisão como nas redes sociais.

A sua popularidade disparou com a participação em “Morangos com Açúcar”, onde deu vida a Maria Vicente, uma jovem determinada que sonhava conquistar Simão, personagem interpretado por Pedro Teixeira. O papel marcou uma geração e deixou muitos corações a palpitar.