David Carreira e Carolina Carvalho despedem-se de Portugal

  • 18 dez, 11:43
No V+ Fama, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio Isabel Figueira, Pedro Capitão e Cláudia Jacques para comentarem as últimas notícias do mundo dos famosos.

Um dos temas que dominou a conversa foi a "despedida" de David Carreira e Carolina Carvalho, que se preparam para deixar Portugal por um longo período. O casal vai passar a consoada na sua casa nova, mas rumará de seguida ao Brasil, onde ambos têm projetos profissionais de grande dimensão para 2026. O painel discutiu a coragem desta mudança em família — levando o pequeno Lucas — e a decisão de David em manter a pausa nas grandes digressões para se focar na internacionalização da sua música e na carreira da companheira em terras de Vera Cruz.

