De pistola na mão, Lucas sequestra o grupo do Colégio da Barra

Em «Morangos com Açúcar», depois de Gabi (Margarida Corceiro) ter desaparecido por tanto tempo, o grupo de amigos do colégio da Barra vai à sua procura e entra no quarto dela. Mal ouve a voz de Miguel (Vicente Gil), Lucas (Rui Gonçalves) surge, visivelmente irritado. Gabi justifica-se, dizendo que está a tentar provar a inocência de Lucas. Todos ficam confusos, e Lucas, completamente desequilibrado, tira uma pistola do bolso e exige que se ponham todos no chão. Olhando Miguel fixamente nos olhos, Lucas ordena que ele admita que matou a tia.