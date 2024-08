Depois da discussão com Harry, Kika quase agride Gabi

Em «Morangos com Açúcar», Cris (Catarina Carvalho) conforta Gabi (Margarida Corceiro) depois da amiga ter passado por uma tentativa de violação, mas Gabi diz-lhe que não quer falar do assunto. Kika (Beatriz Frazão), ainda abalada pela discussão com Harry (Tomás Taborda), surge aos gritos e quase a partir para a violência, dizendo que não acredita como é que Gabi se pode envolver com o pai do seu namorado, Gil (Nuno Represas). Gabi fica perturbada e tenta justificar-se. Miguel aparece e tenta acalmar os ânimos. Kika chama egoísta a Gabi e Miguel recorda que quem está mal em toda aquela situação é Hugo (Ivo Romeu Bastos), pois tem 40 anos e envolveu-se com uma miúda.