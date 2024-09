Depois da visita de Gabi à prisão, Orlando é preso

Em «Morangos com Açúcar» Gabi (Margarida Corceiro) vai visitar o pai à prisão. Álvaro (Sérgio Praia) diz ter boas notícias: o Ministério Público não conseguirá montar uma acusação contra ele, pois todas as provas são circunstanciais. Gabi responde que sabe que Álvaro eliminou todas as provas que o podiam condenar e recorda as palavras que ele lhe ensinou quando era pequena: "Nunca devemos esquecer uma cara."

Gabi diz que inicialmente não se lembrava de onde conhecia aquele homem, mas depois conseguiu recordar: "Ele é polícia, trabalhou para ti muitos anos. Corrupto. Usaste-o para matar a Soraia." Álvaro responde que tem todo o direito de se defender, que é uma questão de sobrevivência. Gabi diz-lhe que acha que o pai vai sobreviver a tudo isto, mas para não contar com ela.

A cena muda para Orlando (Alfredo Brito) a ser arrastado pela polícia até ao carro.